Посол Франции вызван в МИД Азербайджана

28 мая посол Франции Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов выразил послу протест в связи с тем, что 27 мая мэр Парижа Анн Идальго встретилась с так называемым "представителем" незаконной структуры на территории Азербайджана.

До сведения посла было доведено, что этот шаг, предпринятый французским официальным лицом против территориальной целостности Азербайджана, явно противоречит законодательству Франции и ее международным обязательствам, а также наносит ущерб азербайджано-французским отношениям.

Было подчеркнуто, что безответственное и противоречащее закону поведение мэра Парижа не соответствует мерам по установлению мира и доверия в регионе после войны.