https://news.day.az/politics/1533513.html Азербайджанские танки совершили маневры на учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские танки совершили маневры на учениях в Турции - ФОТО
Бронеподразделения Турции и Азербайджана проверили маневренность на "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карсе. Перед маневрами танки прошли техническое обслуживание и контроль.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Затем с участием танковых дивизий и механизированной пехотной дивизии обеих стран были выполнены наступательные задачи.
Согласно информации, во время учений использовались различные виды снарядов.
Отметим, что в учениях, в которых приняли участие 1 758 военнослужащих из 17 стран, также используется 651 транспорт и 865 единиц оружия 28 различных видов.
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