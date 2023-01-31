Азербайджанские танки совершили маневры на учениях в Турции

Бронеподразделения Турции и Азербайджана проверили маневренность на "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карсе. Перед маневрами танки прошли техническое обслуживание и контроль.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Затем с участием танковых дивизий и механизированной пехотной дивизии обеих стран были выполнены наступательные задачи.

Согласно информации, во время учений использовались различные виды снарядов.

Отметим, что в учениях, в которых приняли участие 1 758 военнослужащих из 17 стран, также используется 651 транспорт и 865 единиц оружия 28 различных видов.