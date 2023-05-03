https://news.day.az/politics/1560990.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в проходящей в Шуше международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в проходящей в Шуше международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
3 мая в Шуше начала работу четвертая международная конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в конференции принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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