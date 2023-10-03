Роберт Кочарян – это махровый национал-фашист! Как можно было так говорить?!

На экспертной платформе Baku Network вышло в эфир интервью с кандидатом технических наук, писателем, профессором Российской академии естествознания Гагиком Оганджаняном, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он, в частности, коснулся темы так называемой несовместимости азербайджанского и армянского народов - идеи, которую продвигал экс-президент Армении Роберт Кочарян.

"Роберт Кочарян - это махровый национал-фашист. Как можно так говорить о людях, с которыми вчера еще были братские отношения? Мы обречены начинать говорить, может быть извиняться, дискутировать. Мы, сами того не понимая, скатились в махровое средневековье, когда начинаем разрушать города, села, памятники. А насчет того, что Роберт Кочарян говорил о несовместимости армян и азербайджанцев, я до сих пор не могу понять каким надо быть больным человеком, чтобы сказать такое, живя там. Я 17 лет жил в Карабахе, общался с людьми. Как можно зомбировать этим лжепатриотизмом? Это глупость. Но после того, как Кочарян стал президентом, все увидели, что он дурачок, которого можно использовать", - сказал Оганджанян.

Представляем полную видеозапись интервью.