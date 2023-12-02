Реваншисты не извлекли урока

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, в Армении не умеют учиться на собственных ошибках. Столько глупостей натворили армянские политики за последние годы, но, оказывается, лимит на глупость еще не пройден. В этот раз "отличилась" армянский омбудсмен Анаит Манасян.

Выступая в Тбилиси, она говорила о "защите прав вынужденных переселенцев из Карабаха". Казалось бы, в этом нет ничего такого, но в международном праве термин "вынужденные переселенцы" используется для людей, которые покинули свои дома, но не пересекли границу.

Для этого существует два возможных объяснения. Первое - омбудсмен Армении не знает суть своей работы и получает зарплату "за красивые глаза". Ведь существует четкое определение этого термина, который специалисты по гуманитарному праву, перед которыми она и выступала, знают прекрасно. Возможно, по этому, как видно на фото, во время ее выступления каждый занимался своим делом и не уделял ей внимания.

Но есть и второе, более неприятное, объяснение. Манасян, по своей воли, или по указке сверху, присваивает Карабах и заявляет о претензиях Армении на него. Правда, в последний раз для Армении плохо это закончилось и обещания "дойти до Баку" подтолкнули страну к краю пропасти, из которой Ереван до сих не выбрался.

Так стоит ли повторять второсортным армянским политикам, которые прячутся за ширмой защиты прав человека, повторять такие ошибки? Ведь именно такие высказывания делают Армению непредсказуемой. И весьма иронично, что именно из-за таких людей, не умеющих контролировать свои слова, сегодня Армения чувствует себя в опасности.

А потом начинаются поездки во все известные страны для поиска покровителей, которые спасут армянство.

Армянским политикам пора понять, что баланс сил сложился не в их пользу. И им стоит быть очень аккуратными в своих высказываниях и мыслях, потому что именно это подвело их страну к той ситуации, в которой она находится сейчас.

Время работает против Армении. И такие вербальные эскалации не нужны, в первую очередь Еревану.

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