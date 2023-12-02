Состоялось четвертое заседание в рамках политконсультаций между МИД Азербайджана и Болгарии

1 декабря 2023 года в Софии состоялось четвертое заседание в рамках политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на политконсультациях делегацию нашей страны возглавлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, делегацию Республики Болгария - заместитель министра иностранных дел Тихомир Стойчев.

В ходе консультаций обсуждался нынешний уровень и перспективы развития двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.

Была подчеркнута роль взаимных визитов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений, в этой связи констатировано, что ожидаемые в следующем году визиты внесут дополнительный вклад в нынешнюю динамику сотрудничества.

Отмечена важность механизмов стратегического диалога и политических консультаций между двумя странами, а также деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария.

Болгарская сторона была проинформирована о ситуации в регионе в постконфликтный период, минной угрозе на освобожденных территориях Азербайджана, широкомасштабных работах по реконструкции и строительству, проводимых нашей страной, а также о реализации "Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе визита в Болгарию замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев провел также встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль, председателем Комитета по внешней политике Народного собрания Болгарии Бойко Бориссовым и советником по внешней политике и безопасности премьер-министра Болгарии Драгомиром Заковым.

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