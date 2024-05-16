https://news.day.az/politics/1660648.html Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил могилу Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 мая, посетив Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Беларуси возложил венок к могиле великого лидера Гейдара Алиева.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
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