Азербайджан отстоял статус государства средней силы

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Безусловно, сегодня внимание многих центров силы приковано к Азербайджану. Азербайджан, двигаясь избранным им путем, радует друзей и обескураживает недругов и соперников.

Есть определенные круги, которые видят в мировой политике только себя и больше не желают никого замечать. Им кажется, что они являются законодателями мирового порядка, новых пристрастий и тенденций. Сильные действуют высокомерно, стараясь показать всем, что они мощные игроки, которые должны быть представлены везде и всюду. Мол, мир подчиняется их законам и их взглядам. И потому они должны быть везде, вмешиваться во все и навязывать свои правила.

Но это неправильное понимание реалий и неправильный подход. Правильные подходы демонстрирует Азербайджан. Сразу после войны 2020 года Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой 3+3. Этот формат, подразумевающий решение проблем региона собственными силами и ресурсами, помогает охватывать дилеммы, направленные на налаживание между странами региона хороших, доверительных отношений. Он исключает вредоносную деятельность против ближайших соседей и способствовал бы пресечению вызовов и тревожных тенденций в регионе. В этом понимании, как мне кажется, коллективный Запад, особенно Франция с ее не совсем серьезным лидером, видят в Азербайджане угрозу. Хотя опасаться им совершенно не стоит. Если Азербайджан, являясь небольшой страной, смог сформироваться, как государство средней силы, этому надо радоваться. Наша страна ведет себя очень полезно и эффективно на мировой арене, вносит большой вклад в интеграционные процессы, создает режим благоприятствования на многих стратегических направлениях. Возьмем Южный газовый коридор, железную дорогу БТК и др.

Хочу подчеркнуть - Азербайджан создает ту конфигурацию, ту среду, ту модель, которая устраивает ВСЕХ. Поэтому непонятно, почему злопыхатели подходят к нашей стране с негативом, подвергают ревизии ее приоритеты. Это непозволительно.

Как только появилась инициатива 3+3, на Западе ее начали подвергать сомнению. Хотя Запад она совершенно не касалась Формат был предложен не для всего мира, а для стабилизации и нормализации на нашем Южном Кавказе. Лично мне непонятно, почему полезная деятельность азербайджанской дипломатии, востребованные инициативы Президента Ильхама Алиева, вместо того, чтобы вызвать позитивную реакцию, вызывают у определенных кругов ревность и раздражение. Нельзя так относиться к процессам, связанным с судьбами народов. Азербайджан ратует не только за себя и свое благополучие, а за то, чтобы все наши соседи могли пользоваться результатами политики Баку, направленной на общее благо.

Думаю, глобалисты переоценивают свои возможности. Понятно, что они смотрят на все свысока и хотят показать, что именно они решают судьбы мира. Мы помним, как нам внушали, что у карабахского конфликта нет военного решения, как нас уговаривали смириться с поражением. Но Президент Ильхам Алиев поставил шах и мат всем интересантам, доказав, что мы сами принимаем решения в своем регионе. Азербайджан, его Верховный главнокомандующий и народ поступили так, как посчитали нужным, и это, не понравилось недоброжелателям. Они не скрывают, что болезненно переживают успехи Азербайджана и азербайджанской дипломатии, их раздражает наше умение решать застарелые и сложные проблемы. Очень яркий на фоне многочисленных посредственностей лидер Азербайджана делает невозможное возможным, выводит алгоритмы того, как надо строить отношения с ближними и дальними соседями, как добиваться решения очень тяжелых и неподъемных проблем. Он внушает уверенность и своему народу, и народам других стран.

Разве это не важно? Очень важно. В ходе четырехлетнего председательства в Движении неприсоединения Ильхам Алиев показал, насколько важно быть инициативным, смотреть на происходящие процессы сквозь многогранную призму, использовать деловой подход, быть находчивыми и изобретательными. Большинство мировых лидеров вялы и неубедительны, не способны проявить инициативность, которой отличается Ильхам Алиев. Этого ему простить не могут.

Считаю, что Азербайджан не должен сворачивать с того пути, который избрал. Да, у нас было немало проблем с соседями. Но мы смогли разрулить ситуацию, найти универсальное решение по самым жгучим вопросам. Все это благодаря высшему пилотажу мудрого политика, который правильно оценивает роль своей страны во всех этих процессах, умеет строить отношения с коллегами из других стран и, самое главное, внушать оптимизм своим согражданам.

Азербайджан сполна защитил свой новый статус государства средней силы. Несмотря на небольшие размеры и скромную численность населения, он высоко поднимает планку эффективности для себя и для других.

А слабо другим пойти тем же путем?