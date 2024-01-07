Азербайджан не капитулировал перед фактором силы, потому что сам силен

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

После подписания временного мира в 1994 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев пророчески заявил, что "время будет работать на Азербайджан". Так и вышло. Время действительно поработало и продолжает работать на нас, чему мы находим многочисленные подтверждения. Они дали о себе знать и в минувшем году.

Азербайджан показал свою силу и большие консолидационные возможности на фоне разворачивающегося очередного витка передела мира. Конечно, благозвучно звучат слова о необходимости создания нового мирового порядка, о чаяниях народов и их ожиданиях. Но за этими призывами невозможно не заметить интересов империалистических сил, последователей неоколониалистских тенденций. Их последователи, как и прежде, занимаются разделом сфер влияния, присваивают ресурсные базы других народов и стран, прибирают к рукам международные рынки, транзитные коммуникации и пытаются устанавливать свои порядки, попирая при этом права других народов и государства.

Азербайджану, к сожалению, пришлось прочувствовать все это на себе. Поведение Франции, США, Индии, отдельных государства Евросоюза показало, что в мире продолжается грязная война с использованием запрещенных методов, когда силы сплачиваются ради подавления правды, справедливости и естественных чаяний других народов. В их числе и азербайджанский народ, который стоит горой за свою независимость, территориальную целостность и безопасность.

В своих чаяниях Азербайджан опирается на фундаментальные принципы мироустройства. Чего не скажешь о державах. Поведение крупных государств и международных организаций в нашем отношении показывает, что тот мировой порядок, который был создан после Второй мировой войны странами-победителями, фактически перестал работать. Те, кто создавали правила для сохранения равновесия в мире, сами же их рушат, надеясь на то, что передел создаст для них более выгодные условия. Но эти поползновения не просто выглядят странно, но и являются опасными, потому что сегодняшний мир это не тот мир, каким он был в конце Второй мировой. В мире сегодня накоплено огромное количество вооружений, арсеналы оружия массового поражения настолько велики и настолько угрожают существованию человечества, что нельзя постоянно ходить по краю бездны и заставлять ходить по лезвию бритвы другие государства. Все это может кончиться глобальным коллапсом.

В отличие от середины прошлого века, сегодня в мире уже нет такого резкого разделения на сильных и слабых. Государства средней силы все больше заявляют о себе на мировой арене. Например, Азербайджан - это страна, которая стоит за мир и безопасность, вносит огромный вклад в дело международной интеграции, являющейся противоядием стараниям некоторых стран за глобальную эскалацию. Ясно, что взаимодействие, сотрудничество, создание более благоприятных условий для международной интеграции это сообразная защита, механизм нейтрализации опасных вызовов и рисковых тенденций

Азербайджан в последние годы реализовал очень важные проекты, которые соединили многие страны, находящиеся на заметном отдалении друг от друга. Возьмем, например, Южный газовый коридор, проект, являющийся детищем Президента Ильхама Алиева. ЮГК связывает в единую цепочку множество стран евразийского пространства. Этот проект, отображающий созидательные устремления, показывает, насколько нам важно стоять на страже того, что сделано, и добиваться еще больших подвижек во взаимодействии и создании благоприятных экономических возможностей для всех.

Бесспорно, очень четкая и смелая политика Азербайджанского государства, которую реализует Президент Ильхам Алиев, не всем по нраву. Успешность Азербайджана, великая победа в многолетнем конфликте с Арменией стали раздражителем для имперских сил, которые не в состоянии переварить успех "какого-то" Азербайджана. Поэтому после Второй карабахской войны у нас появились новые недруги, новые риски и вызовы, над которыми усердно работают те самые "новые империалисты". Они и сегодня разыгрывают армянскую карту, чтобы вернуть нашим соседям их первоначальную функцию, назначенную им мировыми державами в начале прошлого века. Обеспечив армянам искусственную государственность на Южном Кавказе, державы и сегодня пытаются руками Армении создать хаос в регионе, препятствовать миролюбивым планам и инициативам Азербайджана и поддерживать напряженность на медленном огне.

Само собой разумеется, что Азербайджан не намерен мириться с этими планами внешних акторов, мешающих реализации наших намерений и возможностей. В этом плане минувший год я бы назвал годом блестящей дипломатической победы над теми, кто пытался заставить нас капитулировать перед фактором силы. Мы выстояли, потому что сами сильны.

Действия Франции, конечно, возмутительны. Эта страна пыталась и продолжает попытки мешать нам спокойно жить и восстанавливаться после победы в войне 2020 года. Армению она снова использует в качестве дестабилизатора. Но у нас есть своя сильная мотивация: мы - нация победителей, которые смогли сделать практически невозможное - победить агрессора, поддерживаемого практически всеми мировыми имперскими силами.

А декабрьские события на дипломатическом фронте показали, что Азербайджан не позволит никому превратить себя в мальчика для битья. Разоблачение агентурной сети Франции - это серьезный дипломатический и политический скандал, наносящий удар по имиджу этой страны, называющей себя колыбелью демократии. Сегодня эта страна действует совершенно безрассудно и топорно на азербайджанском направлении. В то время как Азербайджан на самом деле накапливает силу не для того, чтобы кому-то угрожать, а для того, чтобы защитить свою безопасность, а через это и безопасность всего региона, создать благоприятные условия для всех.

По инициативе Президента Азербайджан сегодня является донором для многих стран, испытывающих серьезные проблемы в экономической и гуманитарной сфере. Инициативы Ильхама Алиева показали, насколько важно поддерживать другие страны, насколько важно поддерживать их право на свободу волеизъявления. Очень важно, что в Баку проходили конференции на тему борьбы против неоколониализма, на которые собирались представители стран, терпящих экономические, гуманитарные, экологические бедствия из-за неоколониалистических устремлений Франции и других государств. Мы фактически вдохнули жизнь в тех, кто находится под прессингом держав, вернули им веру в международное право и необходимость борьбы за свои интересы.

Остаются вопросы, в которых пока рано ставить точку. Это борьба с сепаратизмом в нашем регионе, борьба с неоколониализмом, борьба за интеграцию на международном уровне, это отстаивание интересов всех народов, стремящихся к миру и расширению пояса предсказуемости. По всем этим направлениям работы еще непочатый край. И нужно стараться сделать так, чтобы в 2024 году на всех этих направлениях были созданы новые точки опоры не только для одной страны, а для групп стран, разделяющих общие позитивные цели, имеющих правильные представления о жизни и своей ответственности перед будущими поколениями.

В этом смысле, мне кажется, Азербайджан своим примером, показал достаточно успешную модель позиционирования на большой арене, в деле развития и решения проблем.

Сейчас формируются благоприятные возможности в нашем регионе. Независимо от того, что Франция, США и кто-то еще пытаются накалять обстановку, Азербайджан является уже страной, которую нельзя называть маленькой и слабой. Наше государство прочно заняло место в группе стран среднего уровня, уверенно создает новый порядок в своем регионе и влияет на процессы в большом пространстве, формируя общий ресурс безопасности. Если не будет интеграционной политики в мире, если не будет экономического взаимодействия, не будет и устойчивой безопасности. Развитие интеграции во всех смыслах является противовесом тем устремлениям черных сил, которые пытаются ввергнуть новые поколения в пучину войн и заставить мир постоянно ходить по краю бездны.

Сам Азербайджан тридцать лет был вынужден находиться в сложном положении, но мы не потеряли равновесия, потому что страна стоит на прочном фундаменте. Его заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев. А над созданием нерушимых стен этого здания, новых преференций, планов и приоритетов работал и продолжает работать Президент и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Азербайджанский лидер прекрасно чувствует новую ситуацию, все опасности и риски, правильно их оценивает и создает новые алгоритмы, обеспечивающие бесперебойность наших действий, как на внутреннем треке, так и на мировой арене. Ильхам Алиев выполнил все обещания, которые давал своему народу, вступая на пост главы государства в 2003 году. Он показал всему миру, на что способна страна, когда ее Президент, народ и армии едины.