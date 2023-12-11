Баку предложил Еревану кратчайший путь "возвращения" Армении в регионе

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

То, что происходит сейчас, это новая точка отсчета. Это было неизбежно. Азербайджан, наша дипломатия и играющий в этих процессах ключевую роль личностный фактор, фактор лидера - Президента Ильхама Алиева, с самого начала очень верно обозначивали точные контуры наших будущих отношений. Отношения двух стран всегда имели сложную конфигурацию, различных взгляд на территориальные вопросы, вопросы духовного и исторического наследия. В истории между нами были "терки", потом был относительно спокойный советский период, а дальше началось то, что мы имеем на протяжении последних 35 лет. Перед Второй карабахской войной Президент Азербайджан предложил армянской стороне произвести обмен пленными по принципу "всех на всех", но Армения отказалась, считая, что она настолько сильна, что азербайджанской стороне к ней не подступиться, увлеклась самолюбованием и в результате получила то, что получила.

И общенациональный лидер Гейдар Алиев, и Президент Ильхам Алиев совершенно точно прогнозировали обстановку, им были видны контуры перспектив. Как известно, войны рано или поздно заканчиваются, а после них приходится каждый раз восстанавливать отношения. И чтобы не делать большие круги и не терять понапрасну время, нужно сконцентрироваться на главном.

На нынешнем этапе Армении не дают сконцентрироваться на главном ее западные партнеры, которые буквально водят ее за нос. Проигравшей стороне нельзя терять времени и ресурсов, нельзя впадать в иллюзии, так как все это потом аукнется ей трагично и больно. Тем не менее, сегодняшние покровители Армении умеют завлекать в сети своих интересов те силы и страны, которые готовы "прислониться" к их плечу. И Армения в этом ряду видится первой.

После 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев предложил кратчайшие пути возвращения Армении в регион. Ведь Армения, хоть и находится в регионе, все годы конфликта здесь отсутствовала и до сих пор отсутствует. Между тем, в регионе имеются прекрасные платформы для сотрудничества, а Азербайджан является не только их активным членом и инициатором, но и, можно сказать, модератором. Азербайджан-Россия-Турция, Азербайджан-Россия-Иран, Азербайджан-Грузия-Турция и так далее. И Туркменистан, и Афганистан в той или иной степени в разное время участвовали или участвуют в тех или иных форматах.

На повестке стоит вопрос активного порядка - без потери времени и ресурсов разрабатывать новые интеграционные транзитные, коммуникационные, интеграционные маршруты и схемы с тем, чтобы встроиться в программу получения дивидендов и наращивания ресурсов. В этом плане, конечно же, вопрос заключения мирного соглашения с Арменией играет ключевую роль. Он обеспечит решение вопроса безопасности, поможет странам не отвлекать ресурсы на военные приготовления. Это не простой процесс, он содержит определенные риски и вызовы, и нужно уметь моментально реагировать.

Последние новости были ожидаемы и могут только приветствоваться. Жаль, что армянские лидеры не видели в упор того, что могло произойти до или сразу после войны. Напомню, что Азербайджан давно предлагал армянской стороне провести переговоры без посредников. Посредники, как правило, всегда затрудняют и затягивают процессы, и в конечном итоге сосредотачиваются на интересах того, за кого взялись, скажем так, потеть.

Обмен военнопленными, прямые контакты между аппаратами руководителей двух стран показывают, что азербайджанский лидер был прав. Он все время протягивал руку примирения, даже руку помощи Армении, а та старалась видеть в этом подвох и провокацию, привыкнув все мерить своим аршином. Благородство соседа армяне воспринимали как фактор угрозы. В результате все это завершилось известным образом.

Принято решение об обмене пленными, армянская сторона отказалась от намерения провести 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджана. Как я уже отметил, это новая точка отсчета. Наблюдаемое свидетельствует еще и о том, что нельзя никогда недооценивать возможности других и переоценивать себя. Необходимо не упускать шансов, потому что потом бывает поздно. И еще - чем раньше приходишь к консенсусу, тем выигрышнее ситуация для всех участников процесса. Думаю, это очень хорошее и обнадеживающее начало, и скоро мы, возможно, станем свидетелями подписания мирного соглашения.

Азербайджан давно предложил армянам интеграцию, а сейчас он предупреждает Ереван, что тот находится под влиянием западных партнеров, которые ее обманывают. Нельзя ей сейчас отвлекать свои ресурсы на закупки каких-то вооружений, коль скоро они ей не помогут ничем. Если кто-то еще не расстался с мечтой о реванше. Макрон и его сподвижники, которые интенсивно обрабатывают армян на предмет перехвата инициативы у Азербайджана, однозначно, подставляют Ереван.

На мой взгляд, Никол Пашинян не может не понимать, что происходит в регионе с участием его страны, и должен, отталкиваясь от того обнадеживающего мотива, который имел место в связи с последними договоренностями, настраиваться на наращивание успеха. Азербайджан к этому полностью готов. И не потому, что он сильнее. В Баку осознают, что примирение региону необходимо, мир неизбежен и не нужно впадать в иллюзии, поддаваться на провокации третьих сторон. Уверен, что если бы в вопросе военнопленных были посредники, сторонам не удалось бы прийти к договоренности, не было бы обмена любезностями и решения уступить роль хозяина форума Азербайджану.

Раз уж есть такое хорошее начало, нужно воспользоваться моментом и наращивать запас прочности в вопросе взаимного доверия. И коль скоро мы уже имеем какие-то положительные наработки, нужно этим дорожить, это защищать и строить здание взаимопонимания. Иначе ничего не получится. Коль скоро есть общее заявление аппаратов лидеров, это значит, что первые лица в курсе всех этих процессов, они санкционировали эти контакты. И если контакты дают позитивный результат, нужно продолжать усилия. И ни в коем случае нельзя делать паузу, потому что ею опять постараются воспользоваться нечистоплотные посредники.