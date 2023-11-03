Президент Ильхам Алиев доказал державам, что нельзя играть судьбами других стран и народов

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Разрастание хаоса в международных отношениях - это есть прямое следствие безответственности влиятельных государств, которые сознательно идут на подрыв порядка и этим демонстрируют свою странную позицию по тем вопросам, требующим безотлагательного решения. Бесспорно, когда конфликты и спорные вопросы оставляются на самотек, появляются риски. Одни страны требуют решения проблем на основе норм и принципов международного права, другие, наоборот, идя на поводу у влиятельных сил, подрывают естественный ход событий, мешают тому, чтобы были найдены алгоритмы, механизмы урегулирования. Есть разного рода прецеденты, которые показывают, как влиятельные государства - будем откровенны, в основном это постоянные члены Совета Безопасности ООН, - проявляют заинтересованность в том, чтобы поскорее поставить точку, либо, наоборот, мешают сторонам конфликта находить приемлемые решения.

Прежде, чем перейти к нашему региону, начну немного издалека и в качестве примера приведу ситуацию на Балканах, которая может послужить наглядной иллюстрацией к вышесказанному. Когда разразился Балканский кризис, было видно, что западные страны идут наперекор ожиданиям и интересам России и форсированно подогревают сепаратизм, чтобы перекроить карту региона. Как известно, тот регион всегда считался нестабильным и турбулентным. Создание Косова входило в планы Запада, и он их реализовал, воспользовавшись бездействием российской дипломатии времен Бориса Ельцина. В результате народам Балкан была навязана чужая воля.

Что касается Южного Кавказа, где бурно цвел пышным цветом армянский сепаратизм, то тут тот же самый Запад и Россия вдруг проявили завидное единодушие в нежелании помочь справедливому урегулированию проблемы. Между тем, карабахский конфликт в случае его несправедливого урегулирования представлял бы собой очень опасный прецедент. Потому что если в одном месте сепаратизм поддерживается влиятельными силами, то этим же инструментом будут пытаться воспользоваться и в других регионах с тем, чтобы перекроить политическую карту, добиться изменения действующего порядка, причем, с грубым нарушением нормы международного права.

То, что мир позволял Армении наплевательски относиться к требованиям четырех резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года, а затем к обязательствам по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, показывало, что пособниками армянского политического хулиганства и фашизма стали те самые влиятельные государства, которые очень нагло игнорировали требования Азербайджана и тем самым ставили под удар международное право. Выходило, что для отдельных стран и сил могут создаваться благоприятные возможности для обхода международных законов. Это было возмутительно, потому что если есть действующее право, оно должно показывать свою силу. В свое время мы безуспешно старались добиться защиты прав сотен тысяч азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате этнических чисток, осуществленных армянской стороной. Мир закрывал глаза на преступления армян. И тот же самый мир сегодня, после водружения азербайджанского флага над Ханкенди, обвиняет в якобы этнических чистках нас.

Все это отвратительно и, я бы сказал, даже чудовищно. Нельзя поощрять преступления и поддерживать преступников каких-то стран, потому что это обязательно вызовет цепную реакцию и аукнется в другой части мира.

Когда нас пытались заставить смириться с итогами армянской агрессии, Президент Ильхам Алиев предупреждал, что если международное сообщество будет тормозить справедливое разрешение конфликта, мы воспользуемся своим правом на защиту и собственными силами реализуем требования резолюций ООН. Помню, тогда делались какие-то заявления о том, что действующее международное право, мол, теряет свою силу, надо создавать новый мировой порядок, пересмотреть законы и правила и так далее. Это была демагогия, призванная закрепить статус-кво, который усиленно поддерживали три страны-посредницы. Увещевания о том, что "у конфликта нет силового решения", звучали на всех платформах. Самое смешное, что о якобы отсутствии военного решения у конфликта некоторые продолжали говорить и после 44-дневной войны, словно не силой Азербайджанской армии были освобождены наши земли.

Те силы, которые складывали с себя ответственность за обеспечение выполнения требований четырех резолюций Совбеза ООН, лицемерили и пытались водить за нос азербайджанскую дипломатию. Годы якобы мирных переговоров показали, что сильным мира сего, способным влиять на процессы, не хотелось ничего менять, в их интересы входило продолжать открыто поддерживать армянский сепаратизм и политику государственного террора, проводимую Арменией.

Все это заставило Президента Ильхама Алиева полагаться только на силу своего государства, силу своей армии и единство своего народа. Тот опасный статус-кво, который был установлен в нашем регионе под патронажем международных посредников, должен был быть изменен. И он был изменен. Президент Азербайджана, как и подобает волевому лидеру, уверенному политическому и государственному деятелю, принял решение собственными силами положить конец этому тридцатилетнему безобразию, покончить с армянской агрессией, разбить оккупационную армию. Азербайджан доказал всему миру, что не нужно полагаться на посредников, а нужно добиваться справедливости собственными силами, опираясь на международное право, которое игнорируется как раз сильными мира сего.

Полное завершение конфликта потребовало трех лет. Если взглянем на панораму событий, имевших место после ноября 2020 года, увидим сжато спрессованную хронику важных событий, происходивших под непосредственным контролем азербайджанского лидера. Президент предпринимал те адресные и целевое шаги, которые в конце концов дали полный, окончательный, стопроцентный результат. 44 дня плюс еще одни сутки 20 сентября 2023 года. Эти сентябрьские 23 часа 51 минуты решили судьбу Карабаха и армянского агрессивного сепаратизма. Всего сутки потребовались для разоружения почти 10-тысячной армянской вооруженной группировки.

После 44-дневной войны на международной арене существовало мнение, что Азербайджан не посмеет изменить статус-кво, установленный Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, и освобождение Шуши останется нашим самым большим достижением, планкой, которую нам не преодолеть. Многие были уверены, что мир, дескать, не позволит Баку провести операцию на территории проживания армян. Все эти ожидания не оправдались. Азербайджан провел успешную молниеносную антитеррористическую акцию, и 15 октября Президент Ильхам Алиев поднял в освобожденном Ханкенди азербайджанский флаг.

Президент Ильхам Алиев не позволил закрепить статус-кво. Азербайджанский лидер дал понять державам, что нельзя превращать в игрушки серьезные вопросы, нельзя играть судьбами других народов и рассматривать их как подручные инструменты. Каждая страна имеет право на защиту своего суверенитета, целостности и безопасности. Азербайджан реализовал это свое право и добился успеха. Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев доказал всем - и доброжелателям, и недоброжелателям, что мир должен измениться. Он должен измениться так, чтобы международное право начало работать и неукоснительно выполняться.

Азербайджан показал торжество силы права, а не права силы, как это в свое время сделала Армения, пользовавшаяся непонятным попустительством международных институтов.

Думаю, пример Азербайджана очень поучителен и его стоит перенять.