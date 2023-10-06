Азербайджан показал всему миру, что зло не остается безнаказанным

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

МИД Армении очень часто делает заявления, которые диссонируют с реальным положением вещей и идут вразрез с требованиями и нормами международного права и национальных законодательных актов.

Сегодня, когда армянская сторона поднимает вопрос о якобы незаконности задержания бывших руководителей сепаратистского образования и военных преступников, МИД Армении передергивает факты. Речь идет о людях, которые долгие годы позиционировали себя "президентами" и прочими "руководителями" самопровозглашенного сепаратистского режима. Если армянский МИД говорит о защите прав таких лиц, как Бако Саакян, Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и прочих, он вмешивается во внутренние дела Азербайджана. Эти люди, независимо от их гражданства, совершали преступления на территории Азербайджанской Республики и будут наказаны по ее законам. Более того, эти деятели не только нарушали законы Азербайджана, но и попирали права своих соплеменников - армян Карабаха, превратив их в заложников и марионеток. Сепаратистская верхушка использовала простых армян как живой щит во время войны, а в относительные мирные периоды манипулировала их проблемами в собственных целях.

Все задержанные лица повинны в этнических чистках азербайджанцев Карабахского региона и Восточного Зангезура. В бывшей НКАО проживало более 40 тысяч азербайджанцев. Все они в одночасье превратились в вынужденных переселенцев и лишились всего. Та же участь постигла и более 600 тысяч жителей семи оккупированных и "присоединенных" к самопровозглашенному образованию районов Азербайджана. Хозяйничавший тридцать лет на территориях Азербайджана сепаратистский режим являлся незаконным, нелегитимным и преступным. А армяне Карабаха были превращены в зомбированную массу и на протяжении многих лет по указке режима совершали противоправные действия и организовывались в незаконные вооруженные формирования. Само собой, соответствующие структуры Азербайджана фиксировали все эти действия и ставили в известность международные инстанции. На каждого из задержанных лиц были заведены уголовные дела по конкретным статьям Уголовного кодекса страны, многие были поданы в международный розыск по линии Интерпола. В большинстве случаев Интерпол не принял азербайджанские заявки, но Азербайджан обошелся без посторонней правовой помощи, и вся преступная банда сейчас уже дает показания следственным органам республики.

Стремясь защищать права Араика, Бако или Рубена, армянская сторона должна знать, что эти люди потенциально являются преступниками. И если следствием будет доказана их вина, в чем я совершенно не сомневаюсь, они будут наказаны и отправятся отбывать сроки. Наказание неотвратимо, потому что эти лица повинны в смерти, мучениях, горе и потерях многих тысяч людей. В том числе от сепаратистского режима пострадало немало и местных армян, не желавших подчиняться установленным правилам.

Следствие уже началось. Судебные процессы неизбежны. А армянскому МИДу не стоит тратить время на бессмысленные усилия и демагогию. Невозможно защитить того, кто нарушал закон, кто совершал преступления, кто виновен в масштабных преступлениях против азербайджанского народа. Сегодня мы являемся свидетелями уникального процесса привлечения к ответственности людей, которые совершали свои преступления на протяжении десятков лет, изощрялись в реализации идеи "миацума". Власти Азербайджана очень грамотно все и всех расставляют по местам и показывают мировому сообществу пример того, что зло не остается безнаказанным. Все эксперименты одержимых безумными идеями сепаратистов, все их неудачные попытки сделать незаконное дело законным привели к трагическим результатам - кровопролитию, человеческим потерям и разрушениям. Эти деятели будут наказаны за содеянное ими, и их пример, возможно, остановит в будущем других авантюристов.

Азербайджан действует исключительно в рамках законности и прозрачности. Не может быть никаких нареканий в адрес правоохранительных, прокурорских, надзорных органов Азербайджана. Все процедуры осуществляются в соответствии с требованиями международных правовых актов и конвенций, а также национального законодательства. Сепаратизм - это серьезное уголовное преступление. Арутюнян, Саакян и прочие виновны в трагедии сотен тысяч людей и должны за это ответить. И за первую, и за вторую карабахские войны, за этнические чистки и вандализм. За все, что было сотворено в период оккупации на наших землях. Пришел час расплаты.

А что касается попыток Еревана привлечь к своему демаршу партнеров, правозащитников и международные судебные инстанции... Считаю, что это пустая и бессмысленная трата времени. Защита прав, безопасности и интересов азербайджанского народа находятся под постоянным вниманием Азербайджанского государства и Президента Ильхама Алиева. И все вопросы будут решаться в рамках азербайджанского законодательства.