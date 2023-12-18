Значимость Азербайджана куда больше его географии

Азербайджан, хоть и является небольшим государством, но играет куда большую роль на мировой арене, чем предполагают его масштабы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Суть Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP - это достижение договоренностей межу странами мира о противодействии дальнейшим изменениям климата как антропогенному фактору.

Всемирный саммит СОР - это масштабный форум, на котором обсуждаются все текущие тренды в области выброса парниковых газов в атмосферу Земли. На нем обсуждается, какие страны должны принимать меры, чтобы ограничить выброс парниковых газов, какие меры по охране окружающей среды нужно предпринимать, чтобы инициатива была успешной, чтобы остановить глобальное потепление на 1,5 градуса до середины века. Если это произойдет, климат изменится настолько, что от последствий изменений будет страдать население планеты, начнутся необратимые процессы, приводящие к природным катастрофам и стихийным бедствиям.

Тот факт, что страны Восточной Европы поддержали Азербайджан, говорит о том, насколько сильную роль Азербайджан начал играть как государство на международной арене. Я всегда говорю, что Азербайджан, хоть и является небольшим государством, но играет куда большую роль, чем его масштабы. Его роль можно сравнить с ролью других стран из той же весовой категории с точки зрения размеров и численности населения. Например, возьмем Австрию, играющую очень важную роль в Европейском Союзе. Конечно, эта страна имеет более развитую экономику, чем азербайджанская, в силу многих исторических и географических факторов. Однако при этом она не играет столь важной политической роли, если сравнить ее с Азербайджаном.

Поэтому неудивительно, что Азербайджан получает поддержку со стороны других стран Восточной Европы.

Необходимо также учесть, что Азербайджан имеет ресурсы и инфраструктуру, необходимую для проведения подобного саммита. Это немаловажно, потому что для многих стран Восточной Европы, в отличие от Азербайджана, мероприятие подобного масштаба могло стать тяжелой ношей. Если Азербайджан готов взять на себя такую ответственность, другие страны региона этому, думаю, были только рады. Как видим, даже Армения отозвала свою кандидатуру, что для многих стало шоком. Это было очень рациональное решение со стороны Еревана, основанное на многих факторах, в том числе на ожидающемся в недалеком будущем заключении мира.

В то же время Армения в числе тех стран, для которых проведение саммита СОР стало бы очень тяжелой ношей. Азербайджан же имеет такие возможности. Я бы сказал, что решение Еревана - это не столько уступка со стороны Армении, сколько ее желание не навредить самой себе. Саммит СОР, будь Армения выбрана местом его проведения, стал бы очень тяжелым грузом для армянской экономики.

Азербайджан же уже не раз доказал свою способность проводить масштабные мероприятия. У нас есть прекрасные специалисты по менеджменту форумов подобного масштаба. Такие есть и среди моих друзей и коллег, и когда нет мероприятий высокого уровня в Азербайджане, их приглашают другие страны для организации мероприятий. Там они набираются опыта, возвращается в Баку и применяют его на практике здесь. Вспомним организованные на высоком уровне Европейские игры, Исламские игры, Евровидение, проводимые уже не один год в Баку гонки Формулы-1, другие крупные международные мероприятия.

Все это не оставляет сомнений, что Азербайджан очень достойно проведет СОР29 в ноябре будущего года и сможет поспособствовать еще более успешной повестке переговоров по климату, чем те, что прошли в Дубае. В ОАЭ в этом году, наконец, был достигнут хоть и срединный, а не максимальный, но консенсус касательно отказа в будущем от углеродной энергетики.

В нефтегазодобывающем Азербайджане понимают, что за альтернативной энергетикой будущее, и страна осуществляет сейчас постепенный переход к возобновляемым источникам энергии.

Лейла Таривердиева