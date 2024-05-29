https://news.day.az/politics/1664118.html Продолжается рабочий визит руководства минобороны Азербайджана в Турцию - ФОТО
Продолжается рабочий визит руководства минобороны Азербайджана в Турцию - ФОТО
Продолжается рабочий визит руководящего состава министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики в Турцию, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В рамках визита представители Азербайджана побывали на учебном полигоне "Доганбей" в Измире и ознакомились с выставкой Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики.
Гостям было подробно рассказано о представленных на выставке авиационных средствах, беспилотных летательных аппаратах, вооружении и боевой технике.
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