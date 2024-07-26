Сомали и Азербайджан занимают общую позицию на многих международных форумах.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмед Моаллим Фиги в ходе совместной пресс-конференции с министром ностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Обсуждались также вопросы торговли, нефтегазовой промышленности и сельского хозяйства. Мы обязались предпринять соответствующие шаги. Мы обсудили способы укрепления сотрудничества на дипломатической арене. Сомали и Азербайджан занимают общую позицию на многих международных форумах в рамках Организации исламского сотрудничества. Мы подчеркнули необходимость объединения ресурсов, обмена опытом и разработки эффективных стратегий для решения многих глобальных проблем, выходящих за национальные рамки, и подтвердили приверженность содействию большей гармонии. Давайте подтвердим нашу приверженность построению и поддержанию прочных отношений", - отметил он.

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