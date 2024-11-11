https://news.day.az/politics/1705858.html

Президент Ганы находится с визитом в Азербайджане для участия в COP29 - ФОТО

Президент Республики Гана Нана Аддо Данкуа Акуфо-Аддо 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).