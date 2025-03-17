В ходе продолжающегося 17 марта судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Лева Мнацаканян заявил, что ежегодно на срочную военную службу на оккупированные территории Азербайджана направлялись 7-8 тысяч призывников из Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он отметил, что призыв в армию проводился дважды в год, и в ходе каждого из них 3500-4000 граждан Армении отправлялись на оккупированные территории.

По его словам, около 70 процентов военнослужащих так называемой "армии" сепаратистского режима были граждане Армении, а 30 процентов - армяне, проживающие в Карабахе.

Обвиняемый также подчеркнул, что между ними не делалось различий, все подчинялись одному командованию и носили одинаковую военную форму.

Отметим, что продолжается судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.