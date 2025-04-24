Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network, специально для Day.Az

Некогда его называли архитектором прорыва, человеком, чьё имя в кулуарах "РОСНАНО" звучало как заклинание для привлечения миллиардов. Владимир Аветисян - тот самый лощёный инноватор, обтекаемый глянцем презентаций и ароматом кипрского загара, - сегодня официально превратился в персонажа уголовного романа. Не фантаста, а вполне себе следственного.

Как оказалось, талант Аветисяна распространялся не только на наноразработки, но и на максомошенничество. При содействии офшорной фантазии, бухгалтерской алхимии и старинного самарского сарая он сумел совместить в одном кейсе три статьи Уголовного кодекса и все оттенки постсоветской изобретательности. Фиктивные компании, испарившиеся миллиарды, инвестиции в пустоту - и всё это под соусом "инновационного развития".

Но жемчужина сюжета - это, конечно, место официального проживания. Дом в Самаре, построенный в царские времена, ныне признанный опасным для жизни, стал якобы уютным гнёздышком для миллиардера с тремя паспортами. С него, возможно, и начнётся новая юридическая традиция: "домашний арест в стиле стимпанк".

Теперь, пока следователи изучают его связи с Варданяном, фондом "Aurora", самозабвенной армянской диаспорой и зарубежными грантососами, страна с замиранием ждёт: сколько ещё у нас в экономике таких нано-гениев, чей адрес прописки - фикция, но счёт в банке - абсолютно реален?

Добро пожаловать в эпоху, где нанотехнологии служат для макрораспила, а инновации - всего лишь повод попросить побольше.

... Владимир Аветисян, некогда влиятельный стратег и неформальный куратор проектов в госкорпорации "РОСНАНО", оказался в центре масштабного уголовного расследования. Как стало известно сегодня из материалов Следственного комитета, в отношении Аветисяна возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 159, 201 и 174.1 - мошенничество, злоупотребление полномочиями и легализация доходов, полученных преступным путём.

По данным следствия, именно Аветисян стоял за серией фиктивных инвестиционных проектов на базе РОСНАНО, в рамках которых госфинансирование в объёме более 4,7 млрд рублей было выведено в офшорные юрисдикции, в том числе через структуры, связанные с Кипром, Мальтой и Арменией. Значительная часть компаний, в продвижении которых участвовал Аветисян, впоследствии исчезала или обанкрочивалась, не реализовав заявленные цели.

Особый интерес вызвал факт фиктивной регистрации Аветисяна в аварийном доме в Самаре, построенном в 1888 году и давно признанном непригодным для проживания. Именно этот адрес, по сведениям источников в правоохранительных органах, может быть использован как место исполнения меры пресечения - домашнего ареста. По официальным документам, Аветисян проживает там с 2024 года, несмотря на то что реально он находится в охраняемом особняке в поселке Горки-2.

Следователи ФСБ провели обыск в реальном месте проживания подозреваемого. В доме были обнаружены документы, подтверждающие владение активами на общую сумму свыше 80 млн долларов, а также связь с рядом иностранных и армянских фондов, в том числе ранее упоминавшихся в публикациях о вмешательстве во внутренние дела стран СНГ.

Кроме того, в материалах дела особо подчёркивается устойчивая и системная связь Аветисяна с одиозным бизнесменом и политическим активистом Рубеном Варданяном, чьё имя неоднократно фигурировало в контексте деструктивной деятельности в регионе Южного Кавказа. Варданян, ранее занимавший должность "государственного министра" незаконного сепаратистского образования в Ханкенди, после чего был задержан азербайджанскими спецслужбами, широко известен как ключевой связной между армянской диаспорой, транснациональными фондами и структурами, вовлечёнными в геополитические игры против Азербайджана.

Согласно открытым источникам и ряду аналитических материалов, включая доклады международных экспертных групп, Аветисян принимал участие в мероприятиях, организованных под эгидой международного фонда "Aurora", созданного Варданяном, Вартаном Грегоряном и Нуалем Арисом. "Aurora" неоднократно критиковался за политизацию гуманитарной деятельности и попытки легитимизировать сепаратизм под прикрытием исторической памяти и помощи "жертвам геноцида".

Фонд "Aurora" не просто позиционирует себя как гуманитарную платформу: он активно финансирует проекты, связанные с укреплением армянских диаспоральных сетей по всему миру, включая финансирование информационных кампаний, юридических инициатив и грантовой поддержки структур, работающих в информационной и медийной сферах Южного Кавказа. По данным [Le Courrier du Caucase (2023)], через этот фонд ежегодно распределяется более 5 миллионов долларов, значительная часть которых направляется на создание альтернативных нарративов по бывшему карабахскому конфликту, в том числе в университетской среде и международных НПО.

Отдельного внимания заслуживает фонд Clooney Foundation for Justice, соучредителем которого является известный американский актёр Джордж Клуни и его супруга Амаль Клуни. С 2022 года этот фонд включён в список нежелательных организаций на территории Российской Федерации по причине "вмешательства во внутренние дела страны под видом правозащитной деятельности". Согласно данным Минюста РФ, фонд осуществлял координацию сетевой активности в регионах с повышенным этнополитическим напряжением, включая Северный Кавказ, а также Южный Кавказ - в особенности через свои контакты в Армении и среди зарубежной диаспоры.

Фонд Клуни также тесно сотрудничал с рядом структур, вовлечённых в кампании по делегитимизации действий азербайджанских властей в Qarabağ, включая правозащитные псевдоорганизации, юридические платформы и медиа. Примечательно, что в 2023 году через структуру фонда было профинансировано создание ряда резонансных отчётов, в которых действия Азербайджана в области антитеррористических операций преподносились как "нарушения прав человека", причём данные в отчётах основывались преимущественно на свидетельствах, предоставленных аффилированными с Варданяном и армянской диаспорой НПО.

Пресс-служба СК РФ отмечает, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения. Источники не исключают, что помимо Аветисяна фигурантами уголовного дела могут стать и другие бывшие высокопоставленные лица, связанные с менеджментом РОСНАНО.

Владимир Аветисян - персонаж не столько влиятельный, сколько вездесущий, как таракан в ведомственной столовой: его не видно, но он везде. Родом, как утверждают источники, из семьи, глубоко укоренённой в армянской диаспоре Москвы. В эпоху позднего застоя окончил экономический факультет одного из престижных советских вузов - возможно, не МГУ, но с видом на него. Карьеру начал в банках, а потом, как это было модно в 1990-х, внезапно стал "инвестором", что в переводе на русский тех лет означало "человек с доступом к приватизационным активам и связями в обанкротившемся государстве".

На заре своей "инновационной" биографии Аветисян оказался рядом с Анатолием Чубайсом - человеком, который мог приватизировать воздух, если бы придумал, как его обложить налогом. Вместе они проходили огонь, воду и РАО ЕЭС, пока, наконец, не нашли идеальную лазейку - РОСНАНО.

В РОСНАНО Аветисян не значился на доске почёта, но мог бы - хотя бы за изобретательность. Он был тем, кого в советской мифологии называли бы "главным инженером по распилу". Не числился официально, но с лёгкостью входил в кабинеты, где решалось, какой стартап сегодня получит пару миллиардов из бюджета на очередной "нанонитевидный фотонный биодрон", который потом превратится в банкрота с долговой ямой, глубже которой только политические перспективы Михаила Саакашвили.

Под его крылом расцветали компании с хрупкой уставной документацией, но очень цепкими кипрскими корнями. Деньги гуляли по офшорам, как пьяный турист по набережной Лимасола, иногда возвращаясь обратно в виде "частных инвестиций". Такие схемы, к слову, в 2025 году подробно описаны в докладе ФБК (не того, что Навального, а Федеральной бюджетной контрразведки - гипотетического отдела, о котором мечтают все налогоплательщики).

Аветисян был не просто приверженцем офшорной модели, а её проповедником. В духе армянской хозяйственной школы он создавал корпоративные матрёшки, где каждый следующий уровень собственности был экзотичнее предыдущего: тут тебе и ЗАО на островах, и ИП в Арцахе (простите, в Карабахе), и благотворительный фонд в Женеве, занимающийся "продвижением высокодуховных ценностей в Восточной Европе".

Фирменный стиль схем - фиктивные кредиты, фиктивные партнёры, фиктивные патенты и совершенно нефальшивые счета в банках, давно лишённых лицензий. В 2023 году один из проектов Аветисяна по производству нанофармацевтики вдруг оказался в собственности пенсионерки из Армавира, которой "подарили бизнес" в благодарность за... молчание. Как позже выяснилось - юридическое.

Когда в 2024 году вокруг РОСНАНО начали сжиматься юридические тиски, Аветисян проявил недюжинную фантазию. Он внезапно "переехал" в развалюху в Самаре, которую даже местные коммунальщики обходили стороной из уважения к её исторической хрупкости. Дом стал новым юридическим адресом миллиардера, чья реальная недвижимость оценивалась в десятки миллионов долларов - от пентхаусов в Дубае до виноградников в Армении.

Местные СМИ писали, что в этом доме даже мыши отказываются жить - но вот Аветисян, согласно справкам, "проживает" там с 2024 года. Как говорится, главное - не где ты живёшь, а как ты это оформил.

Особого внимания заслуживает его связь с армянской диаспорой и печально прославленным Рубеном Варданяном - тем самым "публичным филантропом", который оказался одновременно "теневым финансистом Карабаха", "человеком с паспортами" и активным участником постреволюционного армянского истеблишмента.

Аветисян неоднократно бывал в Ереване, участвовал в форумах, финансировал образовательные инициативы, которые внезапно превращались в политические штабы. Его имя всплывало в скандалах с фондами, связанными с NED, Soros Foundation Armenia, а также Клуни Foundation for Justice, признанным в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией".

Аветисян курировал несколько проектов по "мягкой интеграции" постсоветских элит в западные контуры, включая идеологическую обработку молодых армянских политиков, обучение их в западных университетах и превращение в лояльные Западу кадры для будущих правительств. Один из проектов назывался "NextGen Caucasus" и, по сути, был фабрикой кадров для цветных революций.

Весной 2025 года Аветисян оказался в эпицентре громкого расследования, которое начиналось как рядовой гражданский иск по линии РОСНАНО, но вскоре мутировал в нечто куда более драматичное - с признаками состава преступления, вполне подходящего под статьи УК РФ. Следственный комитет, при поддержке ФСБ, в апреле официально объявил о расширении рамок дела до уголовного, включив туда статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), 201 (злоупотребление полномочиями) и даже 174.1 (легализация имущества, добытого преступным путём).

Если верить оперативной хронике, в одном из эпизодов фигурирует сумма в 4,7 млрд рублей, выделенных на некий "наноцентр", который должен был разместиться в Томске, но в итоге оказался лишь на бумаге - причём в PDF, который таинственно исчез с серверов РОСНАНО за два дня до проверки. Сама территория предполагаемого центра, как выяснилось, использовалась для выпаса коз.

Юристы Аветисяна заявляют, что "их клиент стал жертвой политической кампании" и "никогда не скрывался от следствия". Правда, само следствие утверждает обратное: в феврале 2025 года Аветисян не явился на допрос, мотивируя это "отсутствием интернета в Самаре", где он, по словам его адвокатов, "проводил духовную реабилитацию".

Сейчас Аветисян, если верить судебным документам, "временно не выезжает" за пределы Московской области. Официально - "по состоянию здоровья" (инновационный остеохондроз и прогрессирующее чувство вины). Но в действительности - под подпиской о невыезде, с перспективой домашнего ареста. Куда именно будет применена мера пресечения - вопрос философский: юридически он проживает в Самаре, фактически - в особняке в Горках-2, охраняемом лучше, чем стратегические объекты Роскосмоса.

Интернет-пользователи уже сделали этот адрес мемом: "Где живёт инновация? В доме без крыши, но с офшором".

История Владимира Аветисяна - это трагикомедия, написанная на клочке бюджета, оформленном в виде стартапа. Это постсоветская притча о том, как государство, желая модернизации, породило мутанта: смесь лоббиста, офшорного кукловода и теневого министра инноваций. Он не строил заводы, не открывал лаборатории, но уверенно прокладывал тропы от бюджета до Британских Виргинских островов.

Связи с армянскими сетями влияния, прикрытие через гуманитарные фонды, псевдопатриотическая риторика - всё это ложится в привычный сюжет. Аветисян - не исключение, он - правило. Он не преступник-одиночка, он - системная ошибка, записанная в прошивке самой модели "госкорпорации будущего".

Если его посадят, это будет справедливость. Если не посадят - это будет традиция.