https://news.day.az/politics/1750555.html Парламентская делегация Азербайджана ознакомилась с комплексом мечети шейха Зайда в Абу-Даби - ФОТО Находящаяся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой посетила комплекс мечети шейха Зайда в Абу-Даби. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.
Парламентская делегация Азербайджана ознакомилась с комплексом мечети шейха Зайда в Абу-Даби - ФОТО
Находящаяся с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой посетила комплекс мечети шейха Зайда в Абу-Даби.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.
Гостей проинформировали о том, что эта самая большая в стране мечеть была сооружена по инициативе основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бен Султана Аль-Нахайяна. Число ее посетителей на пятничных и праздничных намазах достигает 40 тысяч человек.
После ознакомления с мечетью спикер Сахиба Гафарова оставила запись в памятной книге мечети.
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