Госдолг Армении за год подскочил почти на миллиард

Государственный долг Армении за прошедший год резко увеличился и по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 6 млрд. 774.6 млн. долларов, пишет газета "Жоховурд", передает Day.Az.

"Значительная часть этой суммы - 6 млрд. 173.1 млн. долларов - долг правительства, из них внешний долг составляют только 4 млрд. 893.4 млн. долларов. Для сравнения отметим, что по состоянию на 31 декабря 2016 года государственный долг Армении составлял 5 млрд. 942.1 млн. долларов. Иными словами, в течение одного года эта сумма увеличилась на 832.5 млн. долларов.

Фактически, правительство Карена Карапетяна ничем не отличается от прежних. Для решения сиюминутных задач его правительство продолжает брать новые кредиты, оставляя обязательство по их погашению на граждан Армении", - отмечает издание.