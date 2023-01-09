https://news.day.az/popularblog/1526661.html Редкая снежная зима в Баку - ФОТО
Редкая снежная зима в Баку - ФОТО
Снег в родном городе это редкое явление и поэтому, когда снежинки окутывают город огней белоснежным одеялом, то это радует сердца многих людей. Первый снег всегда прекрасен и величествен, скорее всего, он растает через несколько дней или даже часов.
Чтобы запечатлеть в вашей памяти всю эту красоту представляем вам фотографии заснеженного города, со страницы dogma_bakimiz.
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