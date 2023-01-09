Редкая снежная зима в Баку

Снег в родном городе это редкое явление и поэтому, когда снежинки окутывают город огней белоснежным одеялом, то это радует сердца многих людей. Первый снег всегда прекрасен и величествен, скорее всего, он растает через несколько дней или даже часов.

Чтобы запечатлеть в вашей памяти всю эту красоту представляем вам фотографии заснеженного города, со страницы dogma_bakimiz.