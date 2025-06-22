Меган Маркл представила новую линейку товаров As Ever

Герцогиня Сассекская наконец-то презентовала новую линейку товаров в рамках собственного бренда As Ever.

Так, Меган теперь предлагает ряд новых продуктов, в частности абрикосовую пасту, мед с цветками апельсина в ограниченном количестве и новое розовое вино, что знаменует ее выход на рынок алкогольных напитков, передает Day.Az.

Розовое вино сорта Napa Valley из долины Напа, штат Калифорния, будет продаваться в As Ever с 1 июля, и нетерпеливые поклонники ждут своего нового летнего напитка.

"С мягкими нотками косточковых фруктов, нежной минеральностью и стойким послевкусием этот уникальный купаж запускается как раз вовремя для летних развлечений и будет доступен для приобретения с 1 июля", - рассказала герцогиня Сассекская.

Помимо линейки новых продуктов, Меган пополнила ассортимент "любимых" покупателями товаров, включая цветочные посыпки, смесь для блинов, травяные чаи и смесь для песочного печенья.

Многие в восторге от новой линейки летних лакомств, но есть и те, кто удивляется ценам. К примеру, мед с цветками апельсина стоит 28 долларов, а абрикосовое масло в фирменной упаковке обойдется в 14 долларов.

Международные поклонники также остались недовольны выпуском, поскольку товары доступны для доставки только в пределах США.