Dr.Alban заложил звезду в Sea Breeze Walk of Fame в Баку

В рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, прошла церемония закладки звезды с автографом всемирно известного исполнителя Dr.Alban на Аллее славы (Walk of Fame) в городе-курорте Sea Breeze в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Доктор Албан (Dr. Alban) - шведский музыкант нигерийского происхождения, хип-хоп-исполнитель, известный своими знаменитыми хитами, которые ознаменовали эпоху диско в 90-х. Его биография стала творческой неожиданно для него самого, пройдя путь от стоматолога до всемирной славы и любви миллионов.

Церемония открытия звезд прошла в лучших традициях Голливуда: красная дорожка, множество журналистов и гостей, автограф-сессии знаменитостей.

Dr. Alban выразил искреннюю признательность, отметив красоту Каспийского побережья Баку, грандиозный проект, гостеприимство и национальную кухню Азербайджана, выразив желание вновь вернутся сюда.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам: артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. История Walk of Famе началась с визита в Баку легендарного Энгельберта Хампердинка - почетного гостя фестиваля Dream Fes. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина и Стивен Сигал.

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