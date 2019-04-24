Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов утвердил состав Попечительского совета Бакинского государственного университета.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в состав совета вошли министр образования Джейхун Байрамов, заместитель министра юстиции Азер Джафаров, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, народный писатель Эльчин Эфендиев, действительный член Академии наук России Роальд Сагдеев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев, председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев, председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и вице-президент компании BP Бахтияр Асланбейли, передает Day.Az.

Отметим, что Попечительский совет - структура, оказывающая помощь в развитии учебных заведений на общественных началах и состоит обычно из влиятельных лиц различного рода деятельности. Цель настоящего совета - развитие науки и образования, повышение авторитета национального образования и оказание ему различного рода помощи.

Попечительский совет Бакинского университета будет помогать в законной деятельности университета, решении проблем, затрудняющих деятельность вуза. Также в его компетенцию входит контроль над обеспечением конкурентоспособного уровня образовательных услуг, помощь в развитии университета в качестве интеллектуального и культурного центра образования и исследований, а также продвижение дела сотрудничества вуза с государственными и частными бизнес структурами.