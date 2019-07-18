С января по июнь текущего года в Азербайджане в отношении 15,6 тысячи лиц произведено назначение пенсий по возрасту, 82 процентам из них - посредством автоматизированной электронной системы. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

По данным источника, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за указанный период число пенсионных назначений по возрасту выросло на 67,7 процента.

Напомним, что по поручению Президента Ильхама Алиева, с начала года в Азербайджане стала действовать первая проактивная услуга в стране - электронное назначение пенсий.

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