https://news.day.az/society/1216367.html Бакметрополитен перечислил 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Бакметрополитен перечислил 100 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Многие организации и физические лица продолжают перечислять средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, учрежденный указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудники ЗАО "Бакинский метрополитен" приняли решение осуществить пожертвования в Фонд, перечислив часть заработной платы в размере 100 тысяч манатов.
Коллектив ЗАО "Бакинский метрополитен" поддерживает меры, осуществляемые государством в направлении пресечения негативного влияния пандемии коронавируса на граждан и экономику страны, выражает свою солидарность с народом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре