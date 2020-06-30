Азербайджан и Италия будут сотрудничать в борьбе с COVID-19

Азербайджан и Италия приступили к сотрудничеству в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило в "Twitter" посольство Италии в Азербайджане.

"Через несколько дней после встречи посла Италии в Азербайджане Аугусто Массари с министром здравоохранения Азербайджана Огтаем Ширалиевым было начато сотрудничество на высоком уровне между директором Национального института по инфекционным заболеваниям Италии Джузеппе Ипполито и ведущими азербайджанскими специалистами в сфере борьбы с коронавирусом. Лучший итальянский опыт будет полезен всем", - говорится в сообщении посольства.