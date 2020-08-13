В Геранбое за нарушение правил карантина наказаны владелец и клиенты кафе.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Геранбойского района, были выявлены нарушения правил специального карантинного режима в кафе, функционирующем на территории села Шафаг.

Об этом Day.Az сообщили в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Владелец и клиенты заведения были доставлены в РУП. В их отношении составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных проступках и назначены штрафы в размере 200 манатов.