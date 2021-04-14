https://news.day.az/society/1334072.html Состоится ли в ближайшие дни брифинг Оперштаба? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Состоится ли в ближайшие дни брифинг Оперштаба? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Большое количество заражений коронавирусом и смертей в последние дни привело к обсуждению ужесточения карантинного режима. В соцсетях распространилась информация о том, что завтра в Оперативном штабе при Кабинете Министров состоится брифинг.
Как передает Day.Az, пресс-секретарь Кабинета Министров Ибрагим Мамедов сообщил, что не располагает информацией об организации брифинга.
"У меня нет такой информации", - добавил Мамедов.
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