Состоится ли в ближайшие дни брифинг Оперштаба?

Большое количество заражений коронавирусом и смертей в последние дни привело к обсуждению ужесточения карантинного режима. В соцсетях распространилась информация о том, что завтра в Оперативном штабе при Кабинете Министров состоится брифинг.

Как передает Day.Az, пресс-секретарь Кабинета Министров Ибрагим Мамедов сообщил, что не располагает информацией об организации брифинга.

"У меня нет такой информации", - добавил Мамедов.