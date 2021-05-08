Зал Национальной арены гимнастики в Баку потрясающе красивый

Условия в Национальной арене гимнастики в Баку невероятные, зал потрясающе красивый и комфортный.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend российская спортсменка, участница Кубка мира по художественной гимнастике Дарья Трубникова.

"Организация соревнований осуществлена на высшем уровне, начиная с транспорта, который отвозит спортсменов, и заканчивая всеми мерами предосторожности, связанными с пандемией коронавируса" - отметила гимнастка.

Дарья Трубникова подчеркнула, что ей комфортнее выступать, когда на трибунах присутствует публика, но она старается привыкнуть к новым правилам проведения соревнований.

"Я выступала в столице Азербайджана три года назад на юниорском турнире и хорошо знаю, как активно местная публика поддерживает всех спортсменов. В Баку всегда очень бурные аплодисменты, активные болельщики. Но в связи с ситуацией, связанной пандемией, у нас было множество онлайн-турниров, на которых мы привыкли выступать без публики. Конечно, это нелегко, но организаторы делают все возможное, чтобы поддержать нас", - сказала российская спортсменка.

Дарья Трубникова рассказала, что для нее переход из юниорки в сеньорки прошел практически незаметно.

"Признаюсь, даже не заметила, как перешла из одной возрастной категории в другую, все потому что в октябре 2018 года выступала на юношеских Олимпийских играх в Аргентине. А через год уже соревновалась в качестве сеньорки. Вначале было немного сложно, ведь прибавилось еще два элемента, увеличилась сложность", - подчеркнула Дарья Трубникова.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике. Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.