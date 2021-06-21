Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в квартире на 8 этаже многоэтажного жилого дома по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Асада Ахмедова, 41.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к месту возгорания были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, в результате оперативных и неотложных мероприятий около 80 жителей здания были эвакуированы в безопасное место. В результате оперативного вмешательства подразделений пожарной охраны в течение короткого времени пожар был локализован и потушен в 21:36.

Будет предоставлена дополнительная информация.