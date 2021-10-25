Руководителей религиозных общин из США проинформировали о толерантной атмосфере в Азербайджане

Армяне совершили акты вандализма на наших освобожденных землях. Были раскопаны могилы, извлечены останки, мечети использовались как хлев. В Карабахе уничтожены или арменизированы, можно сказать, все религиозные, образцы материальной культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на встрече с группой руководителей религиозных общин из американского города Лос-Анджелес.

Председатель УМК отметил, что азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши оккупированные земли. Сегодня Карабах свободен и там вновь возрождается жизнь.

"Азербайджан вернул тела армянских военнослужащих в ходе 44-дневной войны. Однако Армения до сих пор не вернула тела азербайджанцев, погибших в Первой Карабахской войне. Это еще один наглядный пример армянской натуры.

Армянская сторона всегда пыталась внушить всему миру, что они окружены мусульманскими странами и находятся здесь под давлением. Таким образом, Армения хотела скрыть суть оккупации Карабаха и представить войну как христианско-мусульманский конфликт. Однако эта их попытка провалилась", - подчеркнул шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Информируя гостей о царящей в Азербайджане атмосфере религиозной толерантности, председатель УМК отметил, что мультикультурализм - это образ жизни нашего народа. В нашей стране люди всех религий живут в условиях мира, спокойствия. Сегодня Президент Ильхам Алиев успешно продолжает и развивает политику мультикультурализма, заложенную великим лидером Гейдаром Алиевым в Азербайджане. В нашей стране созданы все условия для того, чтобы люди различных вероисповеданий могли жить в комфорте, отправлять религиозные обряды. Это государственная политика в нашей стране.

С удовлетворением говоря о религиозной толерантности в Азербайджане, руководители религиозных общин нашей страны отметили, что здесь существует гармония религиозно-культурного разнообразия. "Мы радуемся успехам Азербайджана. В этом успехе есть и наша доля. Азербайджан - наш дом. Мы вместе работаем, чтобы защитить этот дом, добиться еще большего успеха", - отмечалось в выступлениях.

Выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, гости подчеркнули, что расценивают существующую в нашей стране религиозную гармонию, как факт, заслуживающий одобрения.

"Выражаем признательность за подробную информацию о реалиях Карабаха. Порой эти реалии не освещаются должным образом в мировых СМИ. Поэтому очень важно объективно донести эту информацию до мирового сообщества", - отметили гости.

Отметим, что в рамках визита в Азербайджан гости посетят также Карабах для ознакомления с фактами армянского вандализма.