В Баку рухнул лифт многоэтажки

В Баку сломался лифт многоэтажного здания, в результате чего госпитализированы 4 человека.

Об этом Day.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно сообщению, 4 пострадавших госпитализированы в клиническую городскую больницу №3 с травмами в области спины, бедер, таза и нижних конечностей. Один человек отказался идти в медицинское учреждение.

Напомним, вчера около 22:20 в многоэтажном здании, построенном жилищно-строительным кооперативом Yeni Ev 7 на улице Узбекистан в Низаминском районе, сломался лифт. В результате падения подъемника в шахту четыре женщины и двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы.