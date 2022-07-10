На посевной площади в Шабранском районе начался пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на посевной площади в селе Агалык Шабранского района, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сразу же после получения информации подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС были превлечены на место пожара.

Из-за ветреной погоды в районе площадь возгорания расширилась. С целью ускорения тушения пожара и не допущения распространения огня на большую площадь на место происшествия были привлечены войска гражданской обороны МЧС, личный состав Спасательной службы особого риска и Северного регионального центра, сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, соответствующая техника Шабранской районной исполнительной власти.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.