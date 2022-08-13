Будет ли продлен режим карантина после 1 сентября?

Особый карантинный режим в Азербайджане действует до 1 сентября текущего года. Пока неясно, будут ли соответствующие государственные структуры его продлевать.

Но при этом, надо понимать, что в последнее время ходят слухи о том, что к осени эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, число заражений и смертей возрастет, одним словом, будут введены карантинные ограничения.

Но нужны ли ограничения, когда в стране практически выработан коллективный иммунитет?!

"Сегодня эпидемиологическая ситуация в стране не требует ужесточения или продления режима карантина. Кроме того, не вижу необходимости даже держать сухопутные границы закрытыми. Даже если число заражений в день приблизиться к 20 000, не будет необходимости ужесточать режим. Болезнь протекает в 99% случаях легко. Что касается неприятных исключений, то они могут возникнуть при течении любого заболевания".

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом сказал известный врач-рентгенолог Айдын Алиев.

Медик также прокомментировал вопрос обязательного введения 4-й дозы вакцины, ставший предметом обсуждения в последние дни.

"Нет необходимости вводить 4-ю дозу вакцины, если карантин будут ужесточать. Или задам вопрос иначе: зачем нужен карантин, если мы привиты? Около 3 миллионов человек заразились и выздоровели, а 5 миллионов человек были вакцинированы 3 дозами. Уже выработан коллективный иммунитет. Для нас этот вирус сейчас не представляет опасности".