В Азербайджане продолжается тушение лесных пожаров

В северном и северо-западном регионах Азербайджана продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожаров в лесах и на прилегающих к ним территориях.

Как сообщили Day.Az в четверг в МЧС, большинство операций по тушению пожаров проводится в условиях сложного горного рельефа, который неблагоприятен для передвижения техники и личного состава.

В Шабранском, Габалинском, Губинском, Сиязанском и Хачмазском районах в борьбе с пожарами задействованы более 1140 человек из соответствующих государственных структур и 120 единиц техники различного назначения.

Так, в тушении пожаров задействованы более 740 человек из числа личного состава и до 80 единиц спецтехники Государственной противопожарной службы МЧС, Северного и Северо-западного региональных центров, Войск гражданской обороны и Службы спасения особого риска, самолет-амфибия "BE 200 ÇS" и 2 вертолета. Кроме того, к операциям привлечены более 400 человек из числа личного состава и более 40 единиц техники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местных органов исполнительной власти. Также в этой деятельности принимают активное участие сотрудники министерства внутренних дел и ОАО "Азерсу".

В настоящее время на участках, где пожар потушен, ведутся работы по охлаждению. Несмотря на сильную жару и ветреную погоду, работы по полному тушению очагов возгорания продолжаются.