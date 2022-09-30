В Азербайджане утверждена форма свидетельства реестра меди
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Утверждена "Форма свидетельства реестра медиа".

Как сообщает Day.Az, Кабинет министров Азербайджана принял в связи с этим соответствующее постановление.

Согласно документу, при наличии редакции субъекта медиа, включенного в реестр, к свидетельству прилагается "Дополнительный лист свидетельства реестра медиа".