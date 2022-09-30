https://news.day.az/society/1499679.html В Азербайджане утверждена форма свидетельства реестра меди - ФОТО
В Азербайджане утверждена форма свидетельства реестра меди - ФОТО
Утверждена "Форма свидетельства реестра медиа".
Как сообщает Day.Az, Кабинет министров Азербайджана принял в связи с этим соответствующее постановление.
Согласно документу, при наличии редакции субъекта медиа, включенного в реестр, к свидетельству прилагается "Дополнительный лист свидетельства реестра медиа".
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