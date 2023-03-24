Землетрясение в Азербайджане
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В Исмаиллы произошло землетрясение магнитудой 4.

Как сообщили Day.Az в Бюро по изучению землетрясений, в 11:09 по местному времени в Исмаиллинском районе в 6 км к северу от станции "Исмаиллы" произошло землетрясение. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км, магнитуда составила 4,2.

В эпицентре землетрясение ощущалось силой до 4 баллов.