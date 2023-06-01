https://news.day.az/society/1569577.html Сколько детей обрели приемную семью в Азербайджане?
Сколько детей обрели приемную семью в Азербайджане?
С 1 ноября 2019 года деятельность в сфере усыновления в Азербайджане осуществляет министерство труда и социальной защиты населения. В этой сфере создана современная и прозрачная модель управления, услуги в этой сфере электронизированы.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что с 1 ноября 2019 года 391 ребенок обрел приемную семью - 196 мальчиков и 195 девочек. В результате реинтеграционных мер 287 детей вернулись из учреждений в свои семьи.
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