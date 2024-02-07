Старейший избиратель Азербайджана проголосовал на президентских выборах

Один из самых старейших избирателей страны - жительница села Хапытлы Агдашского района Бары Набиева (1900 года рождения), зарегистрированная на избирательном участке №43 Агдашского избирательного округа №93, проголосовала сегодня на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Как и на прошлых выборах, и в этот раз в дом Бары Набиевой была доставлена переносная урна для голосования. Проголосовав за своего кандидата, Бары Набиева пожелала будущему победителю успехов.

Следует упомянуть, что Агдашский избирательный округ № 93 включает 51 избирательный участок. На этих участках 52 тысячи 592 избирателя смогут сделать свой выбор на президентских выборах, проголосовав за желаемого кандидата.

В районе с 8:00 утра наблюдается активная явка избирателей. 1 470 человек проголосуют впервые, в дома 324 избирателей доставят переносные урна для голосования.

Отметим, что явка избирателей на президентских выборах по состоянию на 15:00 составила 60,54 процента. К этому часу проголосовали 3 миллиона 922 тысячи 187 человек.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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