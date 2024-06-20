https://news.day.az/society/1669531.html В Азербайджане усилился ветер
В Азербайджане усилился ветер
По состоянию на 20:00 20 июня в западных районах Азербайджана дует сильный ветер, что соответствует объявленным "желтому" и "оранжевому" предупреждениям.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Было отмечено, что согласно "желтому" предупреждению, скорость ветра в Агстафе, Товузе, Тертере, Барде, Евлахе, Шеки, Дашкесане, Гёйгеле составляет 21 м/с.
Согласно "оранжевому" предупреждению, в Мингячевире, Гяндже, Геранбое, Нафталане и Шамкире скорость ветра составляет 26-30 м/с.
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