В Азербайджане растет количество мошеннических сообщений - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВИДЕО
Все чаще в последнее время граждане получают фальшивые сообщения от имени курьерских компаний.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в последнее время такие случаи мошенничества участились.
В одной из транспортных компаний "Xəzər Xəbər" сообщили, что в случае получения подозрительного сообщения гражданин должен связаться с центром, в котором он оформлял заказ.
Также представители компаний доставки отметили, что онлайн-платежи осуществляются только во время оформления заказа. При переходе по ссылке в фальшивом сообщении данные граждан могут быть украдены.
Министерство внутренних дел сделало соответствующее предупреждение, в котором отмечалось, что каждое ожидающее доставку лицо должно быть внимательным.
Подробнее - в репортаже Xəzər Xəbər:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре