В Азербайджане растет количество мошеннических сообщений

Все чаще в последнее время граждане получают фальшивые сообщения от имени курьерских компаний.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, в последнее время такие случаи мошенничества участились.

В одной из транспортных компаний "Xəzər Xəbər" сообщили, что в случае получения подозрительного сообщения гражданин должен связаться с центром, в котором он оформлял заказ.

Также представители компаний доставки отметили, что онлайн-платежи осуществляются только во время оформления заказа. При переходе по ссылке в фальшивом сообщении данные граждан могут быть украдены.

Министерство внутренних дел сделало соответствующее предупреждение, в котором отмечалось, что каждое ожидающее доставку лицо должно быть внимательным.

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