В Азербайджане выпал снег

В горных районах Азербайджана выпал снег.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В горных районах выпал снег. Высота выпавшего снега составила 24 см в Лерике, 16 см - в Гырызе, 10 см - в Шахдаге, 8 см - в Шахбузе, Гобустане, 7 см - в Шуше, Кельбаджаре, Садараке, Лачине, Дашкесане, 5 см - в Ханкенди, Шаруре, Гедабеке, 3 см - в Гёйгеле, Гусаре, 1 см - в Ходжалы, Шеки, Загатале, Шамахе, Нахчыване.

В некоторых местах шел дождь. Так, количество выпавших осадков составило 12 мм - в Нефтчале, 7 мм - в Кюрдамире, 6 мм - в Агсу, 5 мм - в Имишли, Сабирабаде, 4 мм - в Исмаиллы, Зардабе, 2 мм - в Гёйчае, Бейлагане, Билясуваре, Лянкяране, 1 мм - в Джульфе, Ордубаде, Балакене, Ярдымлы, Астаре, 9 мм - в Баку и на Абшеронском полуострове.

В Сумгайыте, Нахчыване, Шаруре, Дашкесане, Гедабеке, Нафталане, Шамкире, Габале, Шамахе, Гобустане, Грызе, Халтане, Шахдаге, Тертере, Физули, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Барде, Евлахе, Гаджигабуле, Гёйчае, Бейлагане, Нефтчале, Сабирабаде, Геранбое, Агдаме, Габале, Шеки, Загатале, Лерике наблюдался туман. Видимость ограничена до 50-500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3гарудса тепла, в низменных районах - до 4 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 6, в горных районах - до 11, в высокогорных районах - до 18 градусов мороза.

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