https://news.day.az/society/1736811.html В Агдаме обнаружены останки, предположительно принадлежащие человеку В Агдаме были обнаружены фрагменты костей. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, правоохранительные органы проводят исследования и экспертизы на территории, где были обнаружены фрагменты костей. Есть вероятность того, что найденные останки могут принадлежать человеку.
В Агдаме обнаружены останки, предположительно принадлежащие человеку
В Агдаме были обнаружены фрагменты костей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, правоохранительные органы проводят исследования и экспертизы на территории, где были обнаружены фрагменты костей.
Есть вероятность того, что найденные останки могут принадлежать человеку.
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