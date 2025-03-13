В Агдаме обнаружены останки, предположительно принадлежащие человеку

В Агдаме были обнаружены фрагменты костей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, правоохранительные органы проводят исследования и экспертизы на территории, где были обнаружены фрагменты костей.

Есть вероятность того, что найденные останки могут принадлежать человеку.