МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при разведении традиционных костров по вторникам, предшествующим празднику Новруз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится, что несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к плачевным последствиям.

Отмечается, что костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Дети, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых.

"Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен", - говорится в заявлении.

В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.