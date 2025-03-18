В Азербайджане будут захоронены останки еще двух шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную комиссию по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Отметим, что оба пропавших без вести шехида - военнослужащие. Один из них - Бейбутов Дашгын Насреддин оглу 1970 года рождения, пропавший в 1994 году в селе Шукюрбейли Физулинского района, другой - Атаев Атакиши Гахраман оглу 1960 года рождения, пропавший в 1992 году в селе Нахчыванлы Ходжалинского района.

Останки Д.Бейбутова будут захоронены на кладбище села Мырты Гёйчайского района, где он родился, а останки А.Атаева - на Аллее шехидов в поселке Кешля Низаминского района города Баку.