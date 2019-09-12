Защитник "Ниццы" и сборной Алжира Юсеф Атталь заинтересовал лондонский "Челси". Как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает The Daily Mail.

Английский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 39 миллионов евро в январе. На "Челси" наложен запрет на трансферы до лета 2020-го из-за нарушения правил, касающихся переходов молодых игроков, но руководство команды рассчитывает, что санкции могут снять раньше.

Атталь выступает за "Ниццу" с 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел два матча, в которых сделал одну результативную передачу. Минувшим летом в составе сборной Алжира защитник выиграл Кубок Африки. Всего в его активе один забитый мяч в шести встречах в составе национальной команды.

"Челси" после четырех туров имеет в активе пять очков, с которыми располагается на 11 месте в чемпионате Англии. "Ницца" в первенстве Франции провела столько же матчей, набрав в них девять очков. Команда располагается на третьей позиции.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!