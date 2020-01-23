https://news.day.az/sport/1196515.html Карякин будет консультантом Раджабова перед турниром претендентов

Карякин будет консультантом Раджабова перед турниром претендентов

Спорт, 23 января 2020 16:34 297

Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультантом и спарринг-партнером азербайджанца Теймура Раджабова во время подготовки к турниру претендентов. Об этом ТАСС заявил Карякин, передает Day.Az.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Прошлый год получился для меня очень тяжелым, и в конце я уже просто не выдерживал физически. Сейчас у меня задача отдохнуть перед новым сезоном, - сказал Карякин. - Плюс я буду помогать Теймуру Раджабову на предстоящем турнире претендентов. Буду выступать как консультант и спарринг-партнер".

Путевки на турнир претендентов помимо Раджабова завоевали россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

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