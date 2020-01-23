Карякин будет консультантом Раджабова перед турниром претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультантом и спарринг-партнером азербайджанца Теймура Раджабова во время подготовки к турниру претендентов. Об этом ТАСС заявил Карякин, передает Day.Az.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Прошлый год получился для меня очень тяжелым, и в конце я уже просто не выдерживал физически. Сейчас у меня задача отдохнуть перед новым сезоном, - сказал Карякин. - Плюс я буду помогать Теймуру Раджабову на предстоящем турнире претендентов. Буду выступать как консультант и спарринг-партнер".

Путевки на турнир претендентов помимо Раджабова завоевали россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.