Молодые азербайджанские боксеры примут участие в чемпионате Европы

15 октября в городе Будва (Монтенегро) стартует чемпионат Европы среди юных боксеров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Федерации бокса Азербайджана, в соревнованиях, которые продлятся 9 дней, примет участие и сборная Азербайджана.

На соревнования отправились 9 членов сборной команды под руководством старшего тренера Аскера Эйвазова, тренеров Али Исмаилова и Шахина Имранова. На соревнованиях будут состязаться Турал Сарыев (48 кг), Ниджат Гусейнов (51 кг), Кямиль Бабаев (54 кг), Таджи Тагизаде (57 кг), Заур Гахраманов (60 кг), Гулу Гулиев (63,5 кг), Ниджат Гурбанов (71 кг), Фатали Исмаилов (86 кг) и Рашид Мамедов (92 кг).

В судейской коллегии будет представлен и азербайджанский судья Фуад Асланов.

Отметим, что наша команда, отправившаяся сегодня на соревнования, вернется в Баку 24 октября.