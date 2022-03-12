Азербайджанские спортсмены вступят в борьбу в финале ЧМ по акробатической гимнастике

12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет третий день соревнований 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня пройдут финал по балансовому упражнению среди женских пар, мужских и женских групп и финал по темповому упражнению среди мужских и смешанных пар.

Финальные соревнования начнутся в 16:00.

В финале по темповому упражнению среди мужских пар в борьбу за медали вступят представители Азербайджана - дуэт Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев. Их соперниками в финале являются представители Испании, Германии, Португалии, Казахстана и США. Напомним, что накануне наши спортсмены завоевали "бронзу" ЧМ в комбинированном упражнении.

Также сегодня в финале по темповому упражнению выступит азербайджанская смешанная пара Агасиф Рагимов и Разия Сеидли. Их соперниками в финале являются пары из Испании, Португалии, Израиля, Бельгии и Великобритании.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.